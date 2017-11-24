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Давление студии

24.11.2017 19:10
Давление студии

Пока Зак Снайдер не торопится сообщать широкой публике свое мнение о «Лиге справедливости», его сын Джетт написал небольшую рецензию на фильм, в которой критически отозвался о вмешательстве в проект студии Warner Bros.

«Если говорить серьезно, то я получил удовольствие от “Лиги справедливости”, хотя она очевидно вышла не такой, какой могла быть, если бы не вмешательство Warner Bros., захотевшей сделать из неё комедию. Моей главной претензией к ленте является слишком короткий хронометраж ‒ события, которые должны были занять большое количество времени, пролетели в мгновение ока. Впрочем, свою порцию веселья от просмотра этого фильма получить можно, и я определенно рекомендую его», ‒ поделился Джетт.

Доснятая режиссером Джоссом Уидоном «Лига справедливости» получила преимущественно негативные отзывы критиков и показала слабые стартовые сборы в прокате США. Тем временем фанатская петиция с требованием выпустить оригинальный снайдеровский монтаж картины (длящийся 3 часа) собрала уже больше 100 тысяч подписей. О том, что такая версия «Лиги» действительно существует, сообщили сразу несколько инсайдерских источников.

 


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