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Капитан мечты

11.08.2017 11:30
Капитан мечты

Появился локализованный трейлер спортивной комедии «Вышибала: Эпический замес», в которой Шон Уильям Скотт вернулся к образу задиристого хоккеиста Дага Глэтта. Уставший от постоянных травм тафгай решит уйти на пенсию, однако когда во главе команды Дага встанет его старый враг (Уайетт Расселл), герою придется поменять свои планы.

В качестве режиссера, сценариста и исполнителя одной из ролей выступил Джей Барушель. Также в актерском составе значатся Лив ШрайберТиДжей МиллерЭлиша Катберт, Ким Коутс, Элисон Пилл, Каллум Кит Ренни и другие. 

Российская премьера сиквела «Вышибалы» запланирована на 31 августа.

 
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