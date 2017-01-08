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Кевин Хайзенберг

08.01.2017 08:30
Кевин Хайзенберг

Опубликован свежий постер мистико-психологического триллера «Сплит» от режиссера М. Найт Шьямалана («Шестое чувство», «Визит»), центральные роли в котором достались Джеймсу МакЭвою и Анье Тэйлор-Джой.

Кевин (Джеймс МакЭвой) – ничем не примечательный с виду молодой человек. Однако внутри его тела живут 23 абсолютно не похожих друг на друга личности. Одна из них вынуждает его похитить трех девочек подросткового возраста. Находясь в плену и пытаясь совладать со страхом, девочки начинают встречаться со всеми личностями Кевина, каждая из которых обладает своим собственными непредсказуемыми характеристиками: от маленького мальчика до утонченной женщины. Но настоящий кошмар начинается, когда неожиданно пробуждается 24-я и последняя личность Кевина – «Зверь» – человекоподобное кровожадное существо.

Шьямалан выступает в качестве режиссера, сценариста и со-продюсера картины. Изначально на главную роль претендовал Хоакин Феникс, но позднее его заменил МакЭвой. Также в каст входят Ким Дайректор, Хейли Лу Ричардсон, Джессика Сула, Бетти Бакли, Себастьян Арселус и другие.

Отечественная премьера «Сплита» ожидается 16 марта.

 

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