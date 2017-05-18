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Королевская кровь

18.05.2017 11:00
Королевская кровь

Промо-арт к фильму «Хеллбой: Восстание кровавой королевы», нарисованный создателем персонажа Майком Миньолой. Главную роль в перезапуске франшизы сыграет Дэвид ХарборОчень странные дела»), режиссерское кресло займет Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»).

В отличие от предыдущих картин о Хеллбое, ребут изначально рассчитан под рейтинг R. Над сценарием работают Кристофер ГолденПризраки альбиона: наследие»), сам Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом. Производством займутся Millennium Films, в продюсерах ленты значатся Ллойд Левин и Лоуренс Гордон.

Старт съемок нового «Хеллбоя» намечен на этот сентябрь, дата релиза пока что не называется.

 

 
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