Королевская кровь

Промо-арт к фильму «Хеллбой: Восстание кровавой королевы», нарисованный создателем персонажа Майком Миньолой. Главную роль в перезапуске франшизы сыграет Дэвид Харбор («Очень странные дела»), режиссерское кресло займет Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»).

В отличие от предыдущих картин о Хеллбое, ребут изначально рассчитан под рейтинг R. Над сценарием работают Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), сам Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом. Производством займутся Millennium Films, в продюсерах ленты значатся Ллойд Левин и Лоуренс Гордон.

Старт съемок нового «Хеллбоя» намечен на этот сентябрь, дата релиза пока что не называется.