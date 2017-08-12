Марш демократии

Первые концепт-арты игрового сериала по мотивам комиксов о судье Дредде ‒ «Судья Дредд: Мега-Сити Один». О желании вернуться к образу заглавного персонажа недавно заявлял Карл Урбан, сыгравший Дредда в фильме 2012 года.

Действие сюжета развернется в XXII-м веке, в постапокалиптическом мире, а именно Восточном побережье США, которое страдает от разгула преступности и перенаселения. В центре внимания окажется команда Судей – отряд полицейских будущего, всеми силами (и способами) пытающихся добиться справедливости и правосудия.

Обязанности исполнительного продюсера возьмет на себя Марк Стерн, дата премьеры шоу не уточняется.