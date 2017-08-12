Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Рудименты остаются навсегда.
8 фильмов со скрытыми шутками
Маленькие несбывшиеся мечты.
10 крутых камео, которые планировались, но не случились
Довольствуйся малым.
9 неснятых фильмов, ставших культовыми сериалами
Ты мне не снишься, я тебе тоже….
12 фильмов о манипуляции снами
Бреешь?
12 актрис, расставшихся с волосами ради роли
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Марш демократии

12.08.2017 21:00
Марш демократии

Первые концепт-арты игрового сериала по мотивам комиксов о судье Дредде ‒ «Судья Дредд: Мега-Сити Один». О желании вернуться к образу заглавного персонажа недавно заявлял Карл Урбан, сыгравший Дредда в фильме 2012 года.

Действие сюжета развернется в XXII-м веке, в постапокалиптическом мире, а именно Восточном побережье США, которое страдает от разгула преступности и перенаселения. В центре внимания окажется команда Судей – отряд полицейских будущего, всеми силами (и способами) пытающихся добиться справедливости и правосудия.

Обязанности исполнительного продюсера возьмет на себя Марк Стерн, дата премьеры шоу не уточняется.

 

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

08.08.2017
Карл Урбан хочет вернуться к роли Дредда в грядущем сериале.
10.05.2017
Из «Судьи Дредда» сделают телесериал.
30.01.2015
Карл Урбан заменит Майкла С. Холла в картине «Дракон Пита»
25.01.2015
Звезда «Судьи Дредда» может стать антагонистом «Аквамена».
26.02.2014
Карл Урбан поведал, что студия ведет переговоры с авторами первой части.

 

Свежие рецензии


Главное

Космические деньги
12.08
Космические деньги
10 самых дорогих неголливудских фантастических и фэнтези-фильмов
Не хочу! Не буду!
11.08
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
Мы – банда!
10.08
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых пессимистичных фильмов в истории кино 10 самых пессимистичных фильмов в истории кино
12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки 12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки
10 самых высоких голливудских актрис 10 самых высоких голливудских актрис
7 фильмов о двойниках 7 фильмов о двойниках
10 самых странных эротических сцен 10 самых странных эротических сцен
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть