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Неоновое безумие

28.07.2017 16:00
Неоновое безумие

Второй бесцензурный трейлер и стилизованный постер чёрной комедии «Ингрид едет на запад» от режиссера Мэтта Спайсера. Главные роли в фильме сыграли Элизабет Олсен и звезда сериала «Легион» Обри Плаза.

Сюжет посвящен психически нестабильной девушке по имени Ингрид Торберн (Плаза), недавно потерявшей свою мать. Устав от унылой повседневности, Ингрид решает отправиться на запад и подружиться со своим кумиром – Тэйлор Слоун (Олсен), звездой Инстаграма и популярной светской львицей из Лос-Анджелеса. Вскоре между девушками действительно завязывается дружба, которая не предвещает ничего хорошего ни для Ингрид, ни для Тэйлор.

В актерском составе проекта также значатся Уайетт РасселлКаждому свое», «Чёрное зеркало»), Пом КлементьеффСтражи Галактики. Часть 2»), О'Ши Джексон мл., Меган Гриффи, Билли Магнуссен и другие.

Релиз ленты запланирован на 11 августа.

 

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