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Обладая демоном

06.07.2017 18:15
Обладая демоном

Перезапуск «Хеллбоя» с Дэвидом Харбором в главной роли находится в шаге от получения дистрибьютора: по информации Splash Report, права на распространение картины планирует приобрести компания Lionsgate. Дистрибуцией предыдущих двух фильмов о Хеллбое занимались Columbia Pictures и Universal Pictures соответственно.

«Хеллбой: Восстание кровавой королевы» изначально рассчитан под рейтинг R. Режиссером выступит Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»), а над сценарием трудятся Кристофер ГолденПризраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом.

Старт съемок нового «Хеллбоя» намечен на сентябрь, дата релиза пока что не называется.

 

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