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Оккультный клуб

20.10.2017 18:50
Оккультный клуб

Сразу три новых участника пополнили актерский состав перезапуска «Хеллбоя»: Софи ОконедоОтель "Руанда"»), получившая роль провидицы леди Хэттон, Брайан Глисонмама!»), воплощающий образ лорда Адама Гларена из клуба «Осирис», и Элистер ПетриИзгой-один»), которому предстоит сыграть волшебника Мерлина.

Сюжет ребута расскажет о путешествии Хеллбоя (Дэвид Харбор) в Англию, где ему предстоит сразиться с Нимуэ ‒ супругой Мерлина и Кровавой Королевой. Однако их битва неизбежно приведет к концу света, которого Хеллбой отчаянно пытается избежать.

Режиссерское кресло кинокомикса с рейтингом R занимает Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»). В образе приемного отца Хеллбоя, профессора Брума, появится Иэн МакШейнДэдвуд», «Американские боги»), а центральной злодейки Кровавой Королевы ‒ Милла Йовович. Майора Бена Даймио, способного превращаться в ягуара, сыграет Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»).

Над сценарием трудились Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), создатель титульного персонажа Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.

Премьера нового «Хеллбоя» намечена на 11 января 2019 года.

 

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