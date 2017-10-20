Оккультный клуб

Сразу три новых участника пополнили актерский состав перезапуска «Хеллбоя»: Софи Оконедо («Отель "Руанда"»), получившая роль провидицы леди Хэттон, Брайан Глисон («мама!»), воплощающий образ лорда Адама Гларена из клуба «Осирис», и Элистер Петри («Изгой-один»), которому предстоит сыграть волшебника Мерлина.
Сюжет ребута расскажет о путешествии Хеллбоя (Дэвид Харбор) в Англию, где ему предстоит сразиться с Нимуэ ‒ супругой Мерлина и Кровавой Королевой. Однако их битва неизбежно приведет к концу света, которого Хеллбой отчаянно пытается избежать.
Режиссерское кресло кинокомикса с рейтингом R занимает Нил Маршалл(«Спуск», «Игра престолов»). В образе приемного отца Хеллбоя, профессора Брума, появится Иэн МакШейн («Дэдвуд», «Американские боги»), а центральной злодейки Кровавой Королевы ‒ Милла Йовович. Майора Бена Даймио, способного превращаться в ягуара, сыграет Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»).
Над сценарием трудились Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), создатель титульного персонажа Майк Миньола и Эндрю Косби(«Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.
Премьера нового «Хеллбоя» намечена на 11 января 2019 года.
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