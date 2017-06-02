Отпустить грехи

Создатель интернет-хоррора «Район тьмы. Хроники повседневного зла» Арсений Гончуков объявил о продлении сериала на второй сезон. Режиссер пообещал, что в новый сезон войдет 12 эпизодов, которые будут во многом отличаться от предыдущих частей проекта.

«Мы уже начали снимать второй сезон (как долго я тянул с объявлением, но это правда тяжело), и продолжаем снимать. Впереди — 12 (!) новых серий. Разных, жутких, умных, интересных, необычных, неожиданных. Второй сезон будет во многом другим. Сейчас идет огромная работа с сотнями сценариев, наша команда вкалывает с начала года, и теперь официально — продолжаем работать над нашим проектом», – сообщил Гончуков.

Релиз второго сезона состоится на официальном сайте «Района тьмы» 12 сентября.