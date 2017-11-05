Покидая Нарнию

На Комик-Коне в Париже постановщик Джо Джонстон («Первый мститель», «Джуманджи»), объявил, что грядущая картина «Хроники Нарнии: Серебряное Кресло» станет его последней режиссерской работой. Съемки проекта стартуют следующей зимой на Южном острове в Новой Зеландии, релиз запланирован на 2019-й год.

Джонстон также подтвердил, что четвертая часть кинофраншизы станет перезапуском фэнтезийного цикла. Автором сценария экранизации одноименного романа К.С. Льюиса выступает Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Волшебная страна»). Продюсированием ленты занимаются Марк Гордон и C.S. Lewis Company. Ранее Гордон заявлял, что «это будет абсолютно новая серия. Всё новое. Новые персонажи, другие режиссеры, новая команда».

Дата выхода фильма в прокат на данный момент неизвестна.