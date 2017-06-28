Реальность демона

Режиссер предстоящего ребута «Хеллбоя» Нил Маршалл рассказал о новых подробностях, касающихся фильма, в том числе о своем желании сделать упор на практических эффектах и о преимуществах рейтинга R.

«Мы постараемся по максимуму использовать именно практические эффекты. Я люблю снимать на камеру всегда, когда есть такая возможность, а к компьютерной графике прибегать лишь изредка. Она прекрасно подходит как инструмент для совершенствования или расширения фантастического мира, но не замены реальности, которую можно заснять и с помощью камеры», ‒ говорит Маршалл.

«Нам позволили сделать “Хеллбоя” с рейтингом R, и лично я почувствовал себя так, будто с меня сняли наручники. Иными словам, теперь мы можем снять ленту именно так, как захотим. Это не значит, что я собираюсь намеренно подгонять всё под стать рейтингу, но если я увижу, что определенные моменты необходимо сделать жестокими, то такая возможность будет. И здесь кроется главное различие с предыдущими фильмами франшизы. Успех “Дэдпула” и “Логана”, очевидно, сыграл свою роль, но не будем забывать, что и в исходном материале присутствует много крови и насилия, и мы собираемся соответствовать ему», ‒ добавил постановщик.

Главную роль в проекте «Хеллбой: Восстание кровавой королевы» исполнит звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор. Над сценарием трудятся Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом.

Старт съемок «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» намечен на сентябрь, дата релиза пока что не называется.