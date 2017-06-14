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В добрые руки

14.06.2017 12:20
В добрые руки

Гильермо дель Торо побывал на фестивале в Анси, где обсудил с журналистами грядущий ребут «Хеллбоя». И хотя у дель Торо так и не получилось снять третий фильм франшизы, режиссер оказался не против перезапуска серии и пожелал удачи создателям новой ленты.

«Хеллбой принадлежит не мне, а Майку Миньоле. Так что как отец персонажа, он имеет полное право заняться ребутом, и это замечательно. Мне и так удалось снять целых два фильма о Хеллбое, поэтому желаю им удачи, и пусть бог благословит их», – заявил Гильермо.

В отличие от предыдущих лент, «Хеллбой: Восстание кровавой королевы» изначально рассчитан под рейтинг R. Главную роль исполнит звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, режиссером выступит Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»). Над сценарием трудятся Кристофер ГолденПризраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом.

Старт съемок «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» намечен на сентябрь, дата релиза пока что не называется.

 

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