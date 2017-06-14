В добрые руки

Гильермо дель Торо побывал на фестивале в Анси, где обсудил с журналистами грядущий ребут «Хеллбоя». И хотя у дель Торо так и не получилось снять третий фильм франшизы, режиссер оказался не против перезапуска серии и пожелал удачи создателям новой ленты.

«Хеллбой принадлежит не мне, а Майку Миньоле. Так что как отец персонажа, он имеет полное право заняться ребутом, и это замечательно. Мне и так удалось снять целых два фильма о Хеллбое, поэтому желаю им удачи, и пусть бог благословит их», – заявил Гильермо.

В отличие от предыдущих лент, «Хеллбой: Восстание кровавой королевы» изначально рассчитан под рейтинг R. Главную роль исполнит звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, режиссером выступит Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»). Над сценарием трудятся Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом.

Старт съемок «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» намечен на сентябрь, дата релиза пока что не называется.