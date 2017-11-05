Война за золото

Режиссер Нил Бломкамп и его Oats Studios выпустили ещё одну экспериментальную sci-fi короткометражку, получившую название «Praetoria». В центре сюжета находится некий Генерал, облаченный в Преторианскую броню, чьи войска ведут опустошительную войну за золото. Сообщается, что анимационный ролик положит начало новой «масштабной галактической истории».

Ранее Бломкамп и Oats представили три проекта, «Rakka», «Firebase» и «Zygote», которые впоследствии могут разрастись до полнометражных картин. Параллельно постановщик занимается экранизацией фантастического романа «Исчезнувший мир» для студии 20th Century Fox.