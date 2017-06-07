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Адские парни

07.06.2017 17:00
Адские парни

Дэвид Харбор начал подготовку к съемкам в «Хеллбое: Восстание кровавой королевы» и дал взглянуть на процесс создания «руки судьбы» главного героя. Кроме того, накануне актер встречался с предыдущим исполнителем роли Хеллбоя, Роном Перлманом, пожелавшим ему удачной работы над перезапуском.

В отличие от предыдущих лент, ребут изначально рассчитан под рейтинг R. Над сценарием трудятся Кристофер ГолденПризраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю КосбиЭврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом. Режиссером выступит Нил МаршаллСпуск», «Игра престолов»).

Старт съемок «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» намечен на сентябрь, дата релиза пока что не называется.

 

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