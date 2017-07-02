Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Неравный равный брак.
25 звездно-незвездных супружеских пар
Не верь ушам своим.
12 фильмов с «ненадежным рассказчиком»
Резать к чертовой матери!
15 звезд, «вырезанных» из фильмов
Родная мать не узнает.
15 звезд, которым популярность изменила внешность
Дьявол у аппарата.
10 фильмов об общении с духами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Остров воинов

02.07.2017 14:00
Остров воинов

Персонажные постеры мультфильма «Лего Фильм: Ниндзяго», снятого Чарли Бином, Полом Фишером и Бобом Логаном. Анимационная экшен-комедия о боевых искусствах станет вторым спин-оффом к «Лего. Фильму».

Сюжет крутится вокруг шести юных ниндзя, которым приходится защищать свой дом на острове под названием «Ниндзяго». Ночью они талантливые воины, борющиеся с разными монстрами и великолепно владеющие мастерством боевых искусств, да еще и умело использующие содержимое автопарка, как бы странно это не звучало. А вот днем это обычные тинейджеры, для которых самым основным и непобедимым врагом является обычная школа, в которой они учатся.

Премьера «Лего Фильма: Ниндзяго» намечена на 21 сентября.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Мы знаем кунг-фу!. 10 будущих западных лент с китайским участием (Борис Иванов, Film.ru)
17.02.2017
Борис Иванов, Film.ru

Мы знаем кунг-фу!

В Китае живет больше зрителей, чем в любой другой стране мира. Поэтому покорение китайского кинорынка исключительно важно для любой амбициозной кинематографии  →

Новости по теме

08.02.2017
Первый трейлер мульта «Лего Фильм: Ниндзяго».

 

Свежие рецензии


Главное

Одно лицо!
08:00
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Эта песня хороша, начинай сначала
01.07
Эта песня хороша, начинай сначала
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Выживает сильнейший!
30.06
Выживает сильнейший!
10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех
Сладость или гадость?
29.06
Сладость или гадость?
13 лучших мультяшных злодеев
Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 черно-белых фильмов для тех, кто не любит черно-белые фильмы 12 черно-белых фильмов для тех, кто не любит черно-белые фильмы
9 секс-скандалов с утекшими фото и видео 9 секс-скандалов с утекшими фото и видео
13 голливудских фильмов о Второй мировой 13 голливудских фильмов о Второй мировой
13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм 13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм
10 самых крутых драк вслепую 10 самых крутых драк вслепую
8 диснеевских мультфильмов со скрытыми сексуальными посланиями 8 диснеевских мультфильмов со скрытыми сексуальными посланиями

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть