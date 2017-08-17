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Новости кино

Друг Уэйда

17.08.2017 00:00
Друг Уэйда

Съемочная команда сиквела «Дэдпула» вернулась к работе над фильмом после случившейся в понедельник трагедии, и в Сеть просочилась очередная порция фотографий со съемок супергеройского экшена.

Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори КуцунаАутсайдер»). 

Режиссерское кресло досталось Дэвиду ЛейтчуДжон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом в заглавной роли попадет 31 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

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