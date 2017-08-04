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Опасное оружие

04.08.2017 12:50
Опасное оружие

Режиссер Нил Бломкамп и Oats Studios выпустили очередную короткометражку из цикла «Volume 1», на этот раз полностью выполненную с помощью компьютерной графики. Анимационной ролик в стиле мокьюментари рассказывает о паре ученых, испытывающих экспериментальное оружие Fluke на заключенном.

Ранее Бломкамп показал три экспериментальные scifi ленты, «Rakka», «Firebase» и «Zygote», которые впоследствии могут разрастись до полнометражных картин. Также постановщик занимается экранизацией фантастического романа «Исчезнувший мир» для студии 20th Century Fox.

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