Опасное оружие

Режиссер Нил Бломкамп и Oats Studios выпустили очередную короткометражку из цикла «Volume 1», на этот раз полностью выполненную с помощью компьютерной графики. Анимационной ролик в стиле мокьюментари рассказывает о паре ученых, испытывающих экспериментальное оружие Fluke на заключенном.

Ранее Бломкамп показал три экспериментальные scifi ленты, «Rakka», «Firebase» и «Zygote», которые впоследствии могут разрастись до полнометражных картин. Также постановщик занимается экранизацией фантастического романа «Исчезнувший мир» для студии 20th Century Fox.